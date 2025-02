Abruzzo24ore.tv - Scuole all'Aquila: 8 anni di attesa, Schlein chiede spiegazioni

L'- Ellysolleva interrogativi sulla ricostruzione delleall'ndo perché non siano stati fatti progressi significativi negli ultimi otto." Elly, leader del Partito Democratico, ha espresso preoccupazione riguardo alla ricostruzione dellenella città dell', sottolineando che sono trascorsi ottosenza progressi significativi. "Mi chiedo perché, dopo otto, non siano stati fatti i dovuti passi per ripristinare le strutture scolastiche all'", ha dichiarato. La città dell'è stata devastata da un terremoto nel 2009, che ha causato ingenti dalle infrastrutture scolastiche. Nonostante gli sforzi iniziali, moltenon sono ancora state ricostruite o ristrutturate adeguatamente. Secondo un rapporto del 2024, "lo stato dell'edilizia scolastica nella città dell'è un caso nazionale, per la gravità dei ritardi della ricostruzione e lo stato di insufficiente sicurezza delle strutture".