Bergamonews.it - Scuola, in provincia aumenta il numero degli insegnanti supplenti precari

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. I dati riferiti in merito all’analisi deldinellaBergamasca dall’anno scolastico 2015/16 al 2022/23 registrano percentuali in forte aumento, basti pensare che nell’anno scolastico 2015/16 ildi docentiera di 2.268, mentre nell’anno scolastico 2022/23 si contano 3501 docenti a tempo terminato andando a generare una percentuale di lavoratori a tempo determinato sul totale di lavoratori del 23.92%. Non di poco conto è ilato all’interno del mondo dell’insegnamento di sostegno, infatti nel 2022/23 con una platea di 2386 docenti ildi quelli a tempo determinato è di 1322 con un impatto percentuale del 55.41%.Secondo il Coordinatore Uil Bergamo Papaianni Pasquale, la questione docenti di sostegno necessita di una lettura tutta in salsa territoriale, appare consolidato che il modello di reclutamento individuato in epoca pandemica ha contribuito a dare significative risposte trasmettendo anche per certi versi stabilità alla, alle famiglie e ai lavoratori, ma che comunque, non potrà arenarsi in via straordinaria, ma necessita di strumenti normativi che rimangano attivi per un determinato periodo di tempo, al fine di consentire al sistema di raggiungere autonomamente un suo livello di stabilità e non rimetterlo allaetà normativa del momento politico di turno.