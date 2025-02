Lortica.it - Scuola e Protezione Civile: al via il progetto per la sicurezza e la prevenzione

Leggi su Lortica.it

Riparte ilformativo “Conoscere per proteggersi”, promosso dalla Provincia di Arezzo e rivolto alle scuole del territorio per sensibilizzare studenti e insegnanti sui rischi ambientali e sulle buone pratiche di. L’iniziativa mira a fornire strumenti utili per affrontare situazioni di emergenza, rafforzando la consapevolezza e la capacità di reazione di giovani e docenti.Il Presidente della Provincia, Alessandro Polcri, sottolinea l’importanza di diffondere una cultura della: “Affrontare le conseguenze dei cambiamenti climatici e dei terremoti attraverso semplici accorgimenti può ridurre i danni e garantire un’efficace auto. L’informazione è uno strumento essenziale per diminuire il rischio e rendere la comunità più resiliente. Larappresenta il contesto ideale per promuovere questa consapevolezza, formando cittadini più responsabili nella gestione delle calamità.