Anteprima24.it - Scosse a Napoli, denuncia a Bagnoli Fuorigrotta: “Domenica notte cittadini lasciati soli da autorità”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiScene di panico in strada, nellatrae lunedì, nei quartieri flegrei di. La seconda forte scossa in poche ore ha seminato sgomento nella popolazione. E oggi c’è chi“mancanza di supporto” ai, molti dei quali svegliati di soprassalto. E punta il dito contro la “comunicazione istituzionale”, giudicata “largamente insufficiente”. Sono i consiglieri del gruppo Attiviamoci della municipalità. Rosa Esposito, Domenico Quattromani e Diego Civitillo hanno inviato una pec al prefetto Michele Di Bari, al sindaco Gaetano Manfredi e al presidente municipale Carmine Sangiovanni. Ad allarmarli, quanto visto nelle ore concitate dello sciame sismico. I tanti abitanti decisi a non rientrare nelle abitazioni. Le vie trasformate in un bivacco improvvisato.