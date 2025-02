Spettacolo.periodicodaily.com - Scopri “Piromani”, Il Brano di Apertura dell’Album “Altitudine” di Novagorica

Dal 21 febbraio 2025 sarà disponibile su tutti i digital store e in rotazione radiofonica "Piromani", il nuovo singolo dei Novagorica che apre l'imminente l'album "Altitudine" e rappresenta un viaggio sonoro che esplora il senso di alienazione, l'incapacità di uscire dalla stasi nichilista della depressione. Dal 21 febbraio 2025, il nuovo singolo dei Novagorica, intitolato "Piromani", sarà disponibile su tutti i digital store e in rotazione radiofonica. Questo brano rappresenta l'apertura dell'atteso album "Altitudine", un'opera che promette di condurre gli ascoltatori in un viaggio sonoro profondo e coinvolgente. Un Viaggio tra Cenere e Luce "Piromani" affronta tematiche complesse, esplorando il senso di alienazione e l'incapacità di liberarsi dalla stasi nichilista della depressione.