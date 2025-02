Ilgiorno.it - Scoppia una gomma in autostrada: camionista salvo per miracolo

Leggi su Ilgiorno.it

Somaglia (Lodi), 18 febbraio 2025- Pneumatico di autoarticolatoindurante la marcia, conducenteper. Brutta avventura per undi 36 anni che, all’alba del 18 febbraio 2025, ha avuto un incidente stradale col suo mezzo pesante. I problemi sono stati segnalati lungo il tratto Casalpusterlengo – Basso Lodigiano dell’del sole, in direzione Bologna. L’uomo ha avvertito lo scoppio di un pneumatico ma, nonostante fosse in marcia, è riuscito sia a tenere dritto il veicolo senza ribaltarsi,sia a non colpire gli altri mezzi in transito o altri ostacoli. Questo finché il veicolo si è fermato, di traverso occupando due corsie su tre. Sono presto arrivati in suo aiuto gli agenti della polstrada, che hanno gestito la viabilità nella parte dirimasta sgombra e i sanitari del 118.