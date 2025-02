Cultweb.it - Scoperto cranio di un superpredatore preistorico: a chi apparteneva?

Nel deserto di Fayum, in Egitto, un tempo sorgeva una foresta popolata da una fauna variegata, tra cui primati, ippopotami ed elefanti primitivi. Ma questo paradiso aveva un signore indiscusso: undi 30 milioni di anni fa, il Bastetodon syrtos. Questo animale, della dimensione di un leopardo,agli hyaenodonti, un antico ordine di carnivori ormai estinto. Il recente ritrovamento del suoquasi completo, raccontato in Journal of Vertebrate Paleontology, rappresenta una scoperta eccezionale per la paleontologia, permettendo di chiarire il ruolo di questi predatori nell’ecosistema dell’epoca e la loro evoluzione nel tempo.L’immagine del(fonte: Journal of Vertebrate Paleontology )Il fossile è statoda un team di paleontologi guidato da Shorouq Al-Ashqar dell’Università di Mansoura e dell’American University in Egitto.