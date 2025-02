Ilgiorno.it - Scontro fra auto e moto. Un morto al Malcantone

Leggi su Ilgiorno.it

Unacontro una Mini, un gravissimo incidente stradale e un uomo di 34 anni di Brugherio che ci lascia la vita. Succede tutto nel tardo pomeriggio di ieri. Siamo a Concorezzo, nella zona del, in via Adda. Secondo le primissime ricostruzioni, mancano pochi minuti alle 18 quando praticamente all’altezza di Asfalti Brianza, dalla vietta dell’azienda, via per Rancate, esce una Mini mentre da Brugherio arriva unacicletta. Ed è proprio prima delche si sarebbe verificato l’impatto. Molto violento, ilciclista sbalzato di sella e rovinato pesantemente sull’asfalto. Si comprende immediatamente che le cose sono gravi. Se infatti l’uomo al volante dell’non riporta alcuna conseguenza fisica, non è così purtroppo per l’uomo di 34 anni in sella allacicletta.