Scomparso il professor Coronato I funerali giovedì a Sant’Anna

Dopo un periodo di sofferenza, il 14 febbraio èil prof. Vittorianoall’età di quasi 88 anni. Nato a Caramanico Terme (PE), con la sua famiglia di origini pugliesi si era trasferito a Lucca nel 1945 ove poi è sempre vissuto. Uomo di gran cuore, di spessore morale, di cultura, sempre sorridente alla vita, cattolico praticante. La sua vita è stata un esempio di generosità, impegno e amore per la famiglia e il sociale. Fin da giovane, Vittoriano ha dimostrato un profondo senso del dovere verso il prossimo. Indimenticabili i suoi eroici salvataggi in mare dove in almeno sette occasioni, si era tuffato tra le onde per strappare alla morte persone in difficoltà. Laureato nel ’64 in Geologia e specializzazione in Geotecnica,e sin dai primi anni ’60 di Matematica e Scienze sia alle scuole superiori e poi alle scuole medie fino al 1989.