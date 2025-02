Ilgiorno.it - Scomparso da tre giorni: 61enne ritrovato senza vita a bordo della sua auto

Lodi, 18 febbraio 2025 –da domenica, vienepropria. Le ricerche deldi Lodida domenica 16 febbraio 2025 a Lodi si sono concluse con un drammatico epilogo. L’uomo si era allontanato da casa, dalla zona di via Raffaello a Lodi, apropria Volkswagen Golf bianca. Nessuno conosceva il motivosua uscita, ma oggi 18 febbraio 2025, purtroppo, la vettura, con al’uomo esanime, è stata segnalata in piazza Omegna, sempre in città. L’area è stata transennata dai carabinieri e dalla polizia, giunti sul posto insieme ai vigili del fuoco, per le procedure di rito e per tenere lontani i curiosi. L’ansia degli ultimiera stata altissima. L'ultimo avvistamento di questa persona è stato segnalato in via Sanzio a Lodi.