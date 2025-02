Ilrestodelcarlino.it - Scomparsa a 14 anni, non rientra di notte a casa: ore di ricerche a Bologna

, 18 febbraio 2025 - A 14, non erata ae, stando alla preoccupante chiamata fatta da un suo amico, aveva anche assunto stupefacenti ed era in forte stato di agitazione.veloci delle forze dell'ordine Lelampo di una ragazzina, la cuiè stata denunciata ieri mattina alle 6 dalla madre alla polizia, hanno impegnato per tre ore, intense e concitate, sia il personale delle Volanti che dei carabinieri, finché la giovane non è stata rintracciata all’interno di una comunità per minori, dove si era rifugiata al termine di unapassata in strada. Geolocalizzazione e indagini Il personale della Questura ha iniziato letentando di geolocalizzare il telefono della ragazzina che, stando al racconto dell’amico, era scesa dall’autobus su cui si trovavano tutti insieme ed era sparita.