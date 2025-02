Ilrestodelcarlino.it - Sciopero treni in Emilia-Romagna 23 febbraio 2025: le fasce garantite

Bologna, 18– Altro weekend di disagi per il trasporto ferroviario in Italia. Il gruppo di Ferrovie dello Stato,talia,talia Tper e Trenord hanno indetto unodalle 21 di sabato 22 alle ore 20:59 di domenica 23. Da sabato notte, dunque, e per quasi tutta domenica viaggiare in treno non sarà impossibile, ma molto difficile. Questa voltatalia garantisce i servizi essenziali, ma alcunipossono subire variazioni o cancellazioni anche all’ultimo minuto. Come da consuetudine, iche si trovano in viaggio ainiziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale, avvisa il gruppo. Se si sfora il tempo di margine, ipossono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale.