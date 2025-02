Lanazione.it - Sciopero treni 22 e 23 febbraio, cosa sapere per chi viaggia in Toscana

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 182025 – Dopo una serie di agitazioni sia a livello locale che nazionale, il settore ferroviario si prepara a un nuovoche coinvolgerà sabato 22 e domenica 23anche la. L'agitazione durerà 24 ore e interesserà i principali vettori ferroviari:talia e Italo e Trenord. Il personale aderente al sindacato Usb Lavoro Privato incrocerà le braccia dalle 21 di sabato 22alle 20.59 di domenica 23. Nonostante lo stop, saranno garantiti alcuni, come previsto dalla normativa vigente. PRESSPHOTO Firenze, caos alla stazione smn per lo. Foto Marco Mori /New Press Photo I motivi delloLoè stato indetto in risposta alle nuove regolamentazioni sulle fasce di garanzia nel trasporto ferroviario, che secondo Usb Lavoro Privato limitano il diritto didei lavoratori del settore.