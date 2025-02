Quotidiano.net - Sciopero trasporti da sabato 22 a lunedì 24 febbraio: si fermano treni e mezzi pubblici. Corse garantite / Pdf

Roma, 182025 – Nuovo weekend di passione per chi si sposta con i. Si parte con lonazionale dei22 e domenica 23stop di 24 ore di tutto il personale. A partire dalle ore 21 di22 e fino alle 20,59 di domenica 23 incroceranno le braccia i dipendenti del Gruppo FS,talia,talia Tper e Trenord. Il giorno seguente,24, si fermerà invece il trasporto pubblico locale: bus, tram e metro potrebbero fermarsi per 24 ore in diverse città italiane, con modalità e orari differenti in base alla località. Rimborso bigliettigarantiti, l’elenco in Pdf Aggiornamenti in tempo reale Rimborso biglietti I passeggeri, che intendono rinunciare al viaggio – fa saperetalia – possono chiedere il rimborso del biglietto a partire dalla dichiarazione difino all’ora di partenza del treno prenotato, in caso diIntercity e Frecce, oppure fino alle ore 24 del giorno antecedente lostesso, in caso diRegionali.