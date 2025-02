Sondriotoday.it - Sciopero e lavori sulla linea: in arrivo un weekend difficile per chi viaggia in treno

Leggi su Sondriotoday.it

Altri, questa volta tra Lecco e Dervio, per il potenziamento infrastrutturale in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, e unodi 24 ore: sarà davvero complicatore inin Valtellina e in Lombardia nel prossimo, da venerdì 21 a domenica 23.