Sciopero dei treni il 22 e 23 febbraio in arrivo un altro weekend nero per i trasporti | scoppia la polemica Disagi assurdi

Il prossimo minaccia di essere unper icon lodeitra il 22 e il 23ladeiil 22 e 23, inunper ila. “” (ANSA) Notizie.comSono mesi ormai che continua la tensione tra gli addetti ai lavori del settore e Matteo Salvini, Ministro deie delle Infrastrutture. I continui scioperi hanno fatto perdere la pazienza al leader della Lega e acceso un dibattito sulla situazione in Italia. Dall’lato però si protesta per i contratti, ma anche e soprattutto per i continui casi di cronaca legati alle aggressioni durante gli orari di servizio.Con una nota il Gruppo Fs Italiane ha confermato il blocco degli spostamenti che arriva ad appena un mese dall’ultimo durante il quale avevano aderito tutte le forze lavoro del settore.