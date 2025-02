Quifinanza.it - Sciopero dei treni il 22 e 23 febbraio, fasce orarie e corse garantite

È undifficile sul fronte dei trasporti: dopo una serie di agitazioni, sia in ambito locale che nazionale, è previsto lodeiper sabato 22 e domenica 23.Lo stop di 24 ore coinvolgerà tutti i principali vettori:talia, Italo e Trenord. L’agitazione dei lavoratori aderenti al sindacato Usb lavoro privato del settore ferroviario e trasporto merci su rotaia inizia alle 21:00 di sabato 22 per terminare alle 20:59 di domenica 23. I viaggiatori potranno comunque contare sugarantiti.Le motivazioni delloL’agitazione sindacale è arrivata in risposta alla nuova regolamentazione riguardante ledi garanzia nel trasporto ferroviario, che secondo Usb lavoro privato restringe il diritto allodei lavoratori del settore.Al di là degli orari specificati sui siti dei vari vettori, va ricordato che lopuò comportare modifiche ai servizi (ritardi e cancellazioni) sia prima che dopo la sua conclusione.