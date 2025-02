Lapresse.it - Sciopero dei treni del 22 febbraio 2025: ecco chi si ferma

Il fine settimana si preannuncia complicato per chi viaggia in treno a causa di unodi 24 ore indetto dal sindacato Usb, che interesserà l’intero comparto ferroviario. L’agitazione prenderà il via sabato 22 alle ore 21:00 e terminerà domenica alle ore 21:00, coinvolgendo tutti i lavoratori del settore.senza fasce di garanziaA causa della giornata festiva, non saranno garantite le fasce di garanzia previste nei giorni lavorativi. Tuttavia,talia e Italo Ntv hanno pubblicato sui rispettivi siti una tabella deia lunga percorrenza che circoleranno nonostante il blocco, al fine di ridurre i disagi per i viaggiatori.Collegamenti con MalpensaPer quanto riguarda i collegamenti gestiti da Trenord, l’azienda comunica di non aver istituito fasce di garanzia. Sabato sera, circoleranno infatti iche, secondo l’Orario Ufficiale, partiranno entro le ore 21:00 e arriveranno alla destinazione finale entro le ore 22:00.