Scienza, voglia di dolci a fine pasto? Uno studio sui topi spiega il perchè

Il cervello, ed in particolare un gruppo di cellule nervose, i cosiddetti neuroni POMC, sarebbero responsabili dello stomaco da dessert, anche definito sazieta’ sensoriale specifica, un fenomeno che permette di avere sempre un certo spazio per l’ultima portata, in alcuni casi la piu’ desiderata, che porta a cercare i, anche quando si e’ ormai sazi. Lo attesta unosperimentale condotto dal Max Planck Institute for Metabolism Research, in Germania, pubblicato su Science, che ha indagato la reazione deiallo zucchero, scoprendo che, anche se sazi, continuano a mangiare. Indagando i meccanismi alla base del fenomeno, i ricercatori avrebbero identificato come responsabili un gruppo di cellule nervose, i neuroni POMC, i quali nel corso degli esperimenti si sarebbero attivati non appena aiveniva dato accesso allo zucchero, stimolandone il consumo anche in caso di sazieta’.