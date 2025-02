Oasport.it - Sci Alpino, Mondiali Saalbach 2025. I 3 continenti contemporaneamente sul podio sono un trionfo per l’intera disciplina

Leggi su Oasport.it

Alfine, il possibile ritorno suliridato dell’emisfero australe nello scisi è concretizzato. Giustamente, con un’atleta al 100% proveniente dal sud dell’Equatore, dinamica che non genera alcun equivoco in merito all’ampliamento degli orizzonti. L’impresa è stata coronata da Alice Robinson, nata a Sidney e poi trasferitasi in Nuova Zelanda da bambina, al seguito della famiglia.L’argento da lei conseguito in gigante ha però un valore immenso se messo in relazione alle altre due medaglie. La gara ha visto l’italiana Federica Brignone fregiarsi dell’oro e la statunitense Paula Moltzan del bronzo. Dunque, trediversisuldi una competizione inserita in una manifestazione con medaglie in palio. Precedenti? Nessuno.Ovviamente, se si parla di sci, è necessario l’exploit di un’eccellenza proveniente da un’area geografica differente dall’Europa e dall’America.