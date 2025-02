Napolipiu.com - Schwoch: “L’Inter favorita, ma il Napoli ha ottenuto risultati importanti”

: “, ma ilha”">Durante la trasmissione Il Bello del Calcio su Televomero, l’ex attaccante dele attuale commentatore TV, Stefan, ha analizzato il momento degli azzurri e il duello conper le posizioni di vertice.“aveva come obiettivo dichiarato quello di vincere il campionato, mentre ilcercava di rilanciarsi dopo una stagione complicata”, ha spiegato.L’ex attaccante ha poi fatto un parallelismo con la stagione di due anni fa, quando le critiche a Simone Inzaghi diedero una spinta decisiva ai nerazzurri per la corsa allo Scudetto: “Non vorrei che accadesse la stessa cosa anche quest’anno”.Infine, ha sottolineato il valore dei due pareggi ottenuti dalcontro Roma e Lazio: “Sono, soprattutto quello con la Lazio, che è in un grande momento di forma e può mettere in difficoltà qualsiasi avversario”.