Schifani si mette le mani in tasca, chi ha quest'Isee riceve immediatamente 5mila euro: gli aiuti adesso sono davvero concreti | Basta una domandina

Un aiuto concreto per le famiglie a basso reddito in difficoltà, la Sicilia arriva tra le prime regioni a concedere questo contributo.La Regione Sicilia ha ufficialmente attivato il Reddito di Povertà, un contributo economico una tantum destinato alle famiglie in difficoltà economica. Il decreto dell’Assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, pubblicato il 13 febbraio, stabilisce criteri, tempistiche e modalità di erogazione. Il contributo può arrivare fino a un massimo di 5.000per nucleo familiare ed è a fondo perduto.Le domande potranno essere presentate a partire dal 25 febbraio fino al 15 aprile, esclusivamente online sulla piattaforma che sarà attivata nei prossimi giorni. La gestione del fondo è affidata all’Irfis. Per il Reddito di Povertàstati stanziati 30 milioni di