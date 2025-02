Ilrestodelcarlino.it - Schianto mortale col monopattino: "Lavorava per mantenere la madre"

Ieri pomeriggio l’autopsia sulla salma di Sidifo Cisse, il 21enne originario del Gambia che è stato investito e ucciso mentre si trovava alla guida di unelettrico, a Villa Potenza. L’autopsia, eseguita dal medico legale Antonio Tombolini all’obitorio dell’ospedale di Macerata, ha confermato che la morte del giovane è stata provocata dall’impatto con il carroattrezzi, che stava svoltando in via Teatro Romano, a Villa Potenza, nella tarda serata di venerdì scorso. Ieri all’obitorio sono arrivati il fratello del 21enne, che vive nel nord Italia, un collega di lavoro e alcuni conoscenti per il riconoscimento ufficiale della salma del giovane, che era dipendente di una ditta di pulizie. Quando è avvenuto il tragico incidente, intorno alle 21.40, il 21enne stava rientrando a casa dopo essere stato al lavoro.