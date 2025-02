Oasport.it - Scherma: Valentina Vezzali, ruolo nuovo in federazione per l’olimpionica

Dopo gli scossoni tecnici di qualche giorno fa, in Federcontinuano le novità sotto la guida del neopresidente eletto Luigi Mazzone che sta compiendo una vera e propria rivoluzione.La nomina è di quelle importanti e pesanti:infatti torna a collaborare con la Feder, da ben 9 medaglie a Cinque Cerchi (6 ori, 1 argento, 2 bronzi), sarà infatti la responsabile della “Delega ai Rapporti Istituzionali della Presidenza”.Una scelta quindi importante per la jesina che sarà al fianco del massimo vertice federale in un quadriennio che porterà il movimento a proiettarsi verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028, dopo aver vissuto un’Olimpiade di Parigi 2024 con molte emozioni.Dopo diverse esperienze in politica e non solo,tornerà quindi nel mondo e nell’ambiente dove è diventata una delle più grandi sportive di sempre della storia italiana.