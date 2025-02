Amica.it - Scandi beauty: l’alternativa facile agli step della skincare coreana

Pochi, ingredienti naturali e, soprattutto, a chilometro zero: sono le parole d’ordine, S-per le affezionatenordica, perfetta alleataquotidiana routine di bellezza, in ogni momento dell’anno. Cloudberry: bacca artica per un pieno di Vitamina CAlla base«filosofia»c’è indubbiamente il minimalismo. Non serve accumulare prodotti ma utilizzarne un numero limitato in modo consapevole, focalizzandosi sulle reali necessitàpropria pelle e non sulle mode del momento. E poi ci sono gli attivi, di solito noti superfood.Foto @hoskelsa InstagramTra gli ingredienti starS-, spicca la cloudberry, piccola bacca simile a una mora ma due volte più ricca di Vitamina C di un’arancia.