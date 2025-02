Biccy.it - Sbaglio prima dell’eliminazione del Grande Fratello, nuovo errore

Leggi su Biccy.it

Cinque mesi diiniziano a farsi sentire per tutti, per i concorrenti che sono esausti, per il pubblico, per chi ne scrive e soprattutto per chi ci lavora. Due settimane fa c’è stato il clamorosodurante l’elezione del primo finalista, quando Alfonso Signorini ha gridato il nome di Javier Martinez dopo che è apparsa la sua foto sui maxi schermi. Subito dopo il conduttore ha fatto delle precisazioni: “Scusate, ma questonon è mio e non so di chi sia. I patti erano che avrebbero illuminato il finalista. Ho visto Javier sui led e ho detto che era lui. Dopo gli autori mi hanno fatto dei cenni dicendomi che era Lorenzo. Io non c’entro e chi è stato se ne assuma le responsabilità“.Giovedì scorso invece durante l’esito del telvoto per il preferito, sono rimaste in piedi Stefania Orlando, Chiara Cainelli, Amanda Lecciso e Jessica Morlacchi e diversi minutiche Alfonso Signorini rivelasse il nome della più votata dal pubblico, sul sito di Mediaset Infinity è apparso una articolo: “Jessica è la preferita del pubblico“.