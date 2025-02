Tg24.sky.it - Savona, esplosione della petroliera Seajewel: aperto un fascicolo per accertare cause

Indagini aper fare luce sulla falla trovata nello scafo', nave battente bandiera di Malta proveniente dall'Algeria ormeggiata nel campo boa del porto ligure da venerdì 14 febbraio. I contornivicenda non sono ancora chiari, tanto che la Procura dihaunperledell'incidente. Secondo gli inquirenti a causare lo squarcio sarebbe stato un ordigno, probabilmente un residuato bellico, proprio per la naturafalla: le lamierenave piegate verso l'interno, e inoltre nell'area circostante sono stati rinvenuti diversi pesci morti. Al momento gli investigatori non confermano però alcuna ipotesi o pista precisa. Laera finita al centro di alcune inchieste giornalistiche che si sono occupate delle "flotte ombra" dalla Russia: petroliere fantasma che continuano a rifornire l'Europa di petrolio nonostante le sanzioni anti Mosca.