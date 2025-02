Sport.quotidiano.net - Sassuolo Grosso può riscrivere la storia della B

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ildi Fabio, in questa stagione di B, si è già accaparrato il record di vittorie consecutive in casa: apparteneva a una Dominante di nome, se l’è preso di forza una dominante di fatto. Altri ne arriveranno e, se è vero che quello di 8 vittorie di fila non è stato raggiunto all’andata (quando la sconfitta di Pisa fermò la sequenza a 7) ma c’è tempo per riprovarci, è vero altresì che, proseguendo sino al terminestagione con la media punti attuale, i neroverdi si prenderebbero d’imperio il record con la R maiuscola, quello relativo al punteggio più alto mai fatto registrare da una prima classificata in una Serie B a 20 squadre. Questo dicono i numeri: 61 punti in 26 partite rappresentano una media di 2,34 punti a partita che, proiettata su 38 partite, porterebbe a 89 punti.