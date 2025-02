Sport.quotidiano.net - Saporetti blinda la difesa del Forlì: "Il terzo 1-0 di fila è un bel segnale"

È possibile ridurre a scena muta due predatori dell’area di rigore, quali Formato e Guidone (22 gol in due), collocati in cima alla catena alimentare nell’ecosistema della serie D? Sì, se costoro hanno la sventura d’imbattersi in Lorenzo. Senso di appartenenza, certosina applicazione e un bagaglio di 142 gettoni in serie C, il 28enne centrale autoctono, leader della retroguardia delcapolista, ha oscurato (in combo con il collega Sbardella) i temibili avanti della Cittadella, incapaci finanche di fare il solletico a Martelli. "Sapevamo dell’importanza della gara, memori anche del confronto tosto e combattuto dell’andata. Ci aspettavamo un avversario coriaceo, incline a giocare prevalentemente sulle seconde palle ma, al di là di isolate situazioni condensate nel primo tempo, abbiamo fronteggiato egregiamente le loro incursioni.