Lanazione.it - Sant’Andrea dei giovani. Gavagni è il più votato. Carboni arriva solo sesto

spopolano alle elezioni per il rinnovo del direttivo a Porta. Il capitano Andreaè stato il piùtra i consiglieri con 310 preferenze, seguito daissimi Gianluca Bove con 281 preferenze, Francesco Torzoni con 250 e dal cancelliere e aiuto regista uscente Saverio Crestini a quota 241. Meno voti ha ottenuto il rettore Mauriziocon 220 preferenze. Nel precedente mandato era stato il più, in questa tornata elettorale ha dovuto cedere il passo ai più. Un risultato che non lo preoccupa affatto. "Sono molto sereno - dice - isono stati premiati dal risultato elettorale e adesso sono loro che dovranno fare le scelte, anche per le cariche più importanti. Io mi metterò a disposizione di quelle persone che hanno avuto più voti di me.