Tvzap.it - Sanremo, Facchinetti sbotta su Kekko dei Modà: le verità sui voti

Personaggi tv.sudei: lesui– La finale di2025 è andata, si è conclusa, nonostante ciò se ne continua a parlare. E montano le polemiche per la classifica. Tra i più dispiaciuti per l’esito della gara i, che si sono posizionati non molto bene. Cresce l’amarezza per non essere riusciti a portare a casa un risultato migliore.Silvestre, leader del gruppo e autore del brano, avrebbe immaginato qualcosa di molto diverso. Nella querelle ora si è inserito anche Francesco. ( dopo le foto)Leggi anche:2026, bye bye Carlo Conti? La proposta: tre donne alla conduzione, ecco chiLeggi anche: Stasera su Rai 1 “Ulisse – La Sicilia di Montalbano”: Alberto Angela rende omaggio ad Andrea Camilleri2025,sudeiSilvestre attraverso il profilo social della band ha raccontato l’andazzo della settimana sanremese, togliendosi anche qualche sassolino dalle scarpe.