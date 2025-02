361magazine.com - Sanremo 2025: tutti i record della settimana del Festival su Spotify

delsuMilano, 18 febbraio– Con la conclusione die la vittoria di Olly con il brano “Balorda Nostalgia“,svela oggi tutto quello che è successo sulla piattaforma nellamusica* più importante dell’anno. I numeridisuAnche quest’anno,vola negli ascolti su. Di seguito i numeri epiù significatividel*.Per il secondo anno consecutivo, la playlistè stata la prima per numero di ascolti e ascoltatori a livello globale per tutta la durata del.I brani in gara hanno quasi raggiunto quasi i 130 milioni di ascolti, segnando un +11% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. In particolare, il primo giorno ben 9 canzoni hanno debuttato superando il milione di ascolti, contro le sette dello scorso anno.