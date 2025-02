.com - Sanremo 2025, Lucio Corsi e Simone Cristicchi (con lettera fan), video consegna Premi della Critica

Ildeial Festival di, assegnati dalle Sale stampa ae a, che ha letto la toccantedi una giovane fan in merito al suo branoVi presentiamo ildeial Festival di, a margineconferenza stampa dei vincitori (16 febbraio).ha ricevuto il“Mia Martini” per il suo brano Volevo essere un duro, assegnato dalla Sala Stampa dell’Ariston, mentreha conquistato ilSala Stampa “Dalla”. Arglieli i due presidenti Andrea Spinelli ed Enzo Sangrigoli. Per l’occasione anche Brunori Sas ha sfoggiato ilo “Sergio Bardotti” per il miglior testo, ricevuto la sera precedente.e Enzo SangrigoliIn chiusuraha voluto leggere una toccante email arrivatagli da una ragazza 14enne che si è riconosciuta nella sua canzone Quando sarai piccola.