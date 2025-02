Lapresse.it - Sanremo 2025, Ciannamea: prossimi giorni da Rai proposta autonoma a Comune

“Siamo convinti che il legame tra il Festival die la Rai sia fortissimo da tutti punti di vista. E questo per noi è una convinzione consolidata. Sono abbastanza convinto di non avere brutte sorprese perché siamo convinti dei nostri mezzi e andiamo avanti per la nostra strada”. Così a LaPresse il direttore dell’intrattenimento Prime Time Rai, Marcello. “Noi seguiamo la strada del ricorso alla sentenza del Tar. Neila Rai formulerà aldiunasulla falsariga della convenzione. Se poi ci sarà il bando parteciperemo. I risultati del daytime stratosferici sustanno disegnando un’offerta editoriale Rai che primeggia in varie fasce oltre che in prima serata. Pur rispettando tutti va detto che nessun altro è in grado di faremeglio di noi perché la potenza editoriale e di comunicazione che ha Rai non ce l’ha nessuno”.