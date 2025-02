Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025 boom su Spotify con Olly, Fedez e Giorgia. Gli ascolti di Simone Cristicchi e Serena Brancale sono incrementati di oltre il 3.000%

A pochi giorni dalla chiusura del Festival diche ha incoronato, secondo Lucio Corsi e a seguire Brunori Sas, è tempo di bilanci in streaming su. Ma il Festival come sta dal punto di vista degli? È vivo e lotta assieme a noi.Secondo i dati snocciolati dalla nota piattaforma musicale per il secondo anno consecutivo, la playlistè stata la prima per numero die ascoltatori a livello globale per tutta la durata del Festival. I brani in gara hanno quasi raggiunto quasi i 130 milioni di, segnando un +11% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. In particolare, il primo giorno 9 canzoni hanno debuttato superando il milione di, contro le sette dello scorso anno.Guardando la demografia degli ascoltatori, “Balorda Nostalgia” diprimeggia per tutte le fasce d’età, dalla Gen Z (fino ai 24 anni) agli Over 55.