Sanitari aggrediti al Grassi di Ostia | scatta l’obbligo di firma per il 58enne

, 18 febbraio 2025 – Aveva aggredito prima cinque operatorial pronto soccorso dell’ospedaledie poi i carabinieri della stazione di Vitinia che erano intervenuti e che lo hanno arrestato. Oggi durante la direttissima al tribunale penale di piazzale Clodio, durante la convalida dell’arresto del, il giudice dell’ottava sezione penale ha disposto per l’uomo la misura cautelare deldi presentazione alla polizia giudiziaria in attesta del processo. A riportarlo è La Presse che spiega: “L’uomo, durante l’aggressione, avvenuta in mezzo a decine di barelle con sopra gli ammalati, ha urlato “Vi ammazzo tutti se non mi fate vedere mia madre” che era ricoverata, mentre prendeva a calci alcuni operatori. Il pubblico ministero Mauro Masnaghetti, aveva chiesto il divieto di avvicinamento.