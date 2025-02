Lanazione.it - Sanità, i nuovi direttori: "Nessuna rimozione. Scelta solo professionale"

Leggi su Lanazione.it

"Non c’è stata alcuna, la decisione di lasciare l’incarico è stata presa esclusivamente per ragioni personali e professionali". A parlare è il direttore generale della Usl Umbria 1, Nicola Nardella, in merito alle notizie uscite in questi giorni sulle sue dimissioni. Ed è lui in prima persona a fare alcune precisazioni: "Non vi è stata alcuna, atto di sfiducia nei miei confronti o imposizione politica da chicchessia : ribadisce –. Desidero, inoltre, sottolineare che la collaborazione con la presidente della Regione, Stefania Proietti, è sempre stata piena, proficua e improntata sulla ricerca di soluzioni per i malati. Ogni altra interpretazione che lasci intendere il contrario non corrisponde alla realtà. Conosco la dottoressa Daniela Donetti da molti anni – aggiunge –: abbiamo lavorato insieme e collaborato su progetti e visioni ben prima del suo arrivo in Umbria.