Sanita': D'Amato (Azione), da report Gimbe su spesa privata, nel Lazio oltre 1852 euro per famiglia

Secondo ilpresentato oggi, al Cnel, dasullasanitaria2023, “ilpurtroppo detiene due tristi primati: il primo e’ la regione italiana con la piu’ altaper la salute delle famiglie, pari a, il secondo, con il 10,5 per cento delle famiglie che hanno rinunciato alle cure,tre punti sopra la media italiana”.Lo si legge in una nota del consigliere regionale e responsabile Welfare di, Alessio.“Dati in netto peggioramento rispetto agli anni precedenti. Questo significa che stanno aumentando le disuguaglianze, chi e’ in difficolta’ economiche rinuncia alle cure, mentre chi ha capacita’ economiche fugge dal sistema pubblico, aumentando cosi’ lacompletamente. Questa forbice e’ aumentata durante il governo del centrodestra, sia per il sottofinanziamento del Fondo sanitario nazionale, che ha raggiunto il livello piu’ basso negli ultimi 10 anni, sia per lo spostamento, a livello regionale, verso prestazioni totalmente private.