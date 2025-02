Quotidiano.net - San Simeone: il Santo celebrato il 18 febbraio

San: ilil 18Sanè una figura venerata in diverse tradizioni cristiane ed èil 18. È noto soprattutto per la sua pazienza e la sua fede incrollabile. La sua storia è affascinante e ricca di dettagli che ne fanno un modello di virtù cristiana. Perché Sanè diventatoSanè diventatoprincipalmente grazie alla sua vita dedicata alla preghiera e alla contemplazione. È spesso ricordato come un esempio di umiltà e di abbandono totale alla volontà divina. La sua canonizzazione è avvenuta in un periodo in cui la Chiesa cercava figure esemplari di fede per ispirare i fedeli. Curiosità su SanCi sono molte curiosità legate a San. Una delle più note è la leggenda secondo cui avrebbe vissuto su una colonna per decenni, da cui il nome di "Stilita".