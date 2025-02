Ecodibergamo.it - San Gervasio in festa per il suo Nunzio. «Benemerenza civica a monsignor Bravi»

LA CERIMONIA. Sabato 22 febbraio l’ordinazione episcopale in Città Alta, domenica Messa e pranzo nella sua comunità d’origine, a Capriate. Il parroco: «In dono mitra e offerte per la carità in Oceania». Il sindaco: «Un esempio per le future generazioni».