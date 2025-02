Ilrestodelcarlino.it - Samb, andamento lento. Ma va benissimo così

Nel 1988 Tullio De Piscopo portò al successo a Sanremo la hit ’’. Un titolo che si può tranquillamente adattare al momento che sta attraversando la, giunta al suo terzo pareggio consecutivo. Ma l’non riguarda solo la formazione rossoblù ma anche le squadre che puntano a raggiungerla. L’Aquila impatta in casa con la Roma City non finalizzando l’ennesimo calcio di rigore assegnatole e resta a meno dieci da Gennari e compagni. Quando un penalty in favore della? Se lo chiedono un po’ tutti dopo i falli non ravvisati dall’arbitro contro il Castelfidardo ai danni di Battista e Paolini. E poi ecco il Teramo sconfitto in casa dal Chieti e raggiunto al terzo posto ad undici lunghezze dalla capolista proprio dalla formazione di mister Amaolo. Insomma le prime della classe fanno a gara a perdere punti.