Sam Nordquist 24 anni torturato per oltre un mese prima di essere ucciso

Lo avrebberoper settimane,di ucciderlo barbaramente e di abbandonare il suo corpo in un campo nella parte nord di New York; così è morto Sam, 24enne transgender per la cui uccisione, venerdì scorso, sono finite in manette cinque persone.Sul suo corpo, secondo i resoconti degli agenti newyorchesi, evidenti i segni fisici di abusi e di “ripetuti atti di violenza e tortura”. Un episodio che la capitana Kelly Swift, del Bureau of Criminal Investigation della polizia di stato, durante la conferenza stampa di venerdì ha dichiarato“uno dei crimini più orribili su cui abbia mai indagato”.Il gruppo NEW Pride Agenda ha condannato l’omicidio di, dicendo che è stata una “tragica conseguenza della crescente cultura dell’odio nella nostra società, tuttavia la polizia della Grande Mela ha dichiarato di non aver rilevato prove sufficienti a stabilire che possa essersi trattato di un crimine d’odio, e che i rapporti tra la vittima e i sospettati tenderebbero a escludere questo movente.