Thesocialpost.it - Salvini replica a Marina Berlusconi: “Preoccupata da Trump? Diamogli il premio Nobel per la Pace”

Matteointerviene a difesa di Donalddopo le critiche ricevute dal presidente degli Stati Uniti. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture ha commentato l’elezione di, sottolineando il suo impatto sulla politica internazionale: “Chi lo critica o rosica o non capisce. Io penso che il nemico non sia, sta facendo più lui in poche settimane che Biden in quattro anni”.Leggi anche: Sanremo, la rivelazione di Clara: “mi mette i like di notte”LaLe parole diarrivano in risposta alle dichiarazioni di, che in un’intervista al Foglio aveva espresso preoccupazione per la nuova amministrazione americana. “Spero davvero che il Paese che è sempre stato il principale garante dell’Occidente non abbia ora un presidente che ambisce a diventare lui il ‘rottamatore’ dell’Occidente stesso, demolendo così tutto quello che l’America è stata negli ultimi ottant’anni”, aveva detto la primogenita di Silvio