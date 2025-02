Lettera43.it - Salvini critica le parole di Marina Berlusconi: «Trump merita il Nobel per la pace»

ChiDonald«o rosica o non capisce». A dirlo è il vicepremier Matteo, rispondendo ai cronisti che gli hanno chiesto un commento sulle recentidi. In una lunga intervista al Foglio, la presidente di Fininvest hato l’estremismo del presidente americano augurandosi che non ambisca a «diventare il “rottamatore” dell’Occidente».ha anche definito «crudele» il trattamento riservato ai migranti nelle prime settimane dialla Casa Bianca. Ma peril presidente Usa meriterebbe addirittura il premioper la: «L’elezione dicambia tutto, chi loo rosica o non capisce, io penso che il nemico non sia, sta facendo più lui in poche settimane che Biden in quattro anni, se uno riesce a mettere al tavolo Putin, Zelensky, Netanyahu e i Paesi Arabi, gli diamo ilper la, altro che ‘bullismo’», ha detto citato dall’Ansa.