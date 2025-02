Quotidiano.net - Salvini agita la maggioranza: “Trump merita il Nobel per la Pace. La Germania scelga il cambiamento”

Roma, 18 febbraio 2025 – Eppure lei (Giorgia Meloni), di ritorno da Parigi, lo aveva detto con chiarezza: la linea, in questo momento delicato, è sottrarsi alle polemiche politiche. Io lavoro per l’Italia, il refrain. Quindi, ’state buoni, se potete’. Parole rimaste sulla carta perché la politica estera stando lae ieri, dopo l’allarme lanciato da Marina Berlusconi (le mosse di– ha detto, prima di attaccare velatamente anche Elon Musk – “assomigliano ad atti di bullismo, spero non diventi il rottamatore dell’Occidente”), ecco che il vicepremier e leader della Lega è entrato a gamba tesa nel dibattito: “Se uno riesce a mettere al tavolo Putin e Zelensky, Netanyahu e i Paesi arabi, gli diamo ilper la, altro che bullismo”, ha sparato alto Matteo, rispondendo, di fatto, a Marina.