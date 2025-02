Ilgiorno.it - Salvati due cani ridotti alla fame. Denunciato il proprietario aguzzino

Leggi su Ilgiorno.it

Duemagrissimi e in pessime condizioni di salute. È questa la scena che si è presentata ieri mattina davanti agli occhi degli agenti di polizia locale, intervenuti per un sopralluogo in un’area privata. Ilè statoper maltrattamento di animali. Gli agenti sono intervenuti dopo avere ricevuto una segnalazione con tanto di documentazione fotografica, da parte della sezione monzese dell’Enpa. Le immagini, purtroppo, non lasciavano spazio a dubbi: le condizioni deibalzavano subito all’occhio. Per questo motivo il comando ha deciso di non perdere tempo ed è stato organizzato velocemente un sopralluogo. Non avendo la polizia locale competenza specifica sugli animali e sul loro stato di salute, è stato chiesto l’intervento anche del servizio veterinario dell’Ats Brianza per tutte le valutazioni del caso.