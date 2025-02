Salute, lo stress influisce sull’udito riducendo la percezione dei rumori

Leggi su Ildenaro.it

Il modo in cui il cervello elabora i suoni cambia a seguito di esposizione prolungata allo. Questo curioso risultato emerge da uno studio, pubblicato sulla rivista Plos Biology, condotto dagli scienziati della Ben-Gurion University del Negev in Israele. Il team, guidato da Ghattas Bisharat, ha utilizzato un modello murino per valutare la correlazione trae udito. Dopo essere stati esposti a una settimana ricca di fonti di, riportano gli autori, i topolini mostravano cambiamenti nel modo in cui il loro cervello elaborava i suoni,la capacità di percepire iforti. Locontinuato, commentano gli esperti, è notoriamente associato a una serie di impatti negativi sullamentale, che possono andare oltre i disturbi psichiatrici, provocando alterazioni nel modo in cui si percepisce il mondo.