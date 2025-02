Laprimapagina.it - Salute di Papa Francesco: “Quadro complesso” a causa di polmonite bilaterale

Il nuovo bollettino sulladievidenzia un “” derivante dagli esami di laboratorio, dalla radiografia del torace e dalle sue condizioni cliniche. Il Santo Padre è stato diagnosticato con una “”. La nota diffusa dalla Santa Sede spiega che “l’infezione polimicrobica, insorta su undi bronchiectasie e bronchite asmatiforme, ha richiesto l’uso di terapia cortisonica e antibiotica, complicando il trattamento”.La TAC e la necessità di nuove terapieUna TAC al torace, effettuata come controllo dal team medico vaticano e dall’equipe del Policlinico Gemelli, ha rivelato l’insorgenza della, che ha reso necessario un ulteriore intervento farmacologico, come riportato nel bollettino ufficiale.Ilin buone condizioni psicologicheNonostante la situazione sanitaria complicata,è stato descritto come “di buon umore” da un comunicato della Sala Stampa vaticana.