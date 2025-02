Tvplay.it - Salti di gioia in casa Roma, Ranieri gongola alla notizia

Leggi su Tvplay.it

c’è grande attesa per il ritorno contro il Porto, e nel percorso di avvicinamentopartitapuò gioire per la bella.L’Europa League ha ormai un valore enorme per la stagione della. I giallorossi sanno che sarà difficile rientrare in un piazzamento per la prossima Champions League, obiettivo ancora mai raggiunto sotto la gestione Friedkin. Per questo, se da un lato occorre ritrovare fiducia e continuità di risultati in campionato, dall’altro la priorità è da dedicare all’Europa. Da questo punto di vista,deve preparare al meglio la gara di giovedì.diin. (LaPresse) TvPlay.itLa settimana scorsa a Porto lanon ha sfigurato, ma non ha nemmeno ottenuto il risultato che si aspettava. Contro la formazione lusitana, il club capitolino avrebbe potuto fare di più, ma ha concluso sul pareggio per 1-1, con Cristante espulso e tante polemiche arbitrali.