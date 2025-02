Spazionapoli.it - “Salta Napoli-Fiorentina!”: che guaio per l’allenatore, arriva l’annuncio ufficiale

C’è un infortunio importante per un calciatore che salterà la sfida che vedrà di fronte: c’è il comunicato. Le prossime partite saranno cruciali per la stagione del. Dopo il match contro il Como, infatti, la squadra di Antonio Conte dovrà affrontare l’Inter in uno scontro diretto che deciderà concretamente se gli azzurri potranno concorrere fino alla fine per la lotta Scudetto.Indipendentemente, poi, dal risultato contro i nerazzurri, ci saranno anche altri importanti partite che permetteranno aldi avere un quadro chiaro su quelli che saranno gli obiettivi nel breve termine.Già la prossima sfida contro il Como avrà un peso specifico, considerando che i ragazzi di Cesc Fabregas fino a questo momento hanno mostrato di potersela giocare contro chiunque, pur avendo a essendo ad oggi nel pieno della lotta per non retrocedere.